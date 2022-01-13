Боевики вывели из мест хранения 150 единиц техники на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали рост активности боевиков на Донбассе. Оккупанты вывели из мест хранения более 150 единиц техники на территории Луганщины и Донбасса.

Такие выводы наблюдателей миссии ОБСЕ. За пределами хранения обнаружили 152 единицы техники вооруженных формирований России.

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Оккупанты препятствуют действиям миссии ОБСЕ

Такие действия оккупантов – очередное нарушение минских договоренностей. При этом боевики всячески препятствовали работе наблюдателей. Патрули миссии не пропускали возле Новоазовска и Старомихайловки.

Где обнаружили нарушения наблюдатели:

В районе Круглика было обнаружено 30 танков, а именно: танки Т-64 – 15 единиц, танки Т-72 – 10 единиц, танки неопределенного типа – 5 единиц.

было обнаружено 30 танков, а именно: танки Т-64 – 15 единиц, танки Т-72 – 10 единиц, танки неопределенного типа – 5 единиц. В районе Мирного обнаружили реактивную систему залпового огня – 3 единицы, самоходную гаубицу – 8 единиц, буксируемую гаубицу – 12 единиц, противотанковую пушку – 6 единиц, миномет – 3 единицы, танки – 37 единиц, ББМ – 53 единиц.

Где нарушили договоренности боевики / Фото штаба ООС

В ОБСЕ говорят, что боевики систематически создают предпосылки для эскалации на линии столкновении. Также оккупанты всячески пытаются скрыть свою преступную деятельность.

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За 12 января оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Один раз боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов украинский воин получил боевое ранение.

Защитник находится в больнице, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

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Текст публикации штаба ООС:

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных фактах нарушений минских договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 152 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением минских договоренностей.

Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о систематическом создании ими предпосылок для последующей эскалации напряжения на линии соприкосновения. А также попытки скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей.