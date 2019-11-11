Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: повредили автомобиль, есть раненые

Обстрелы на Донбассе не прекращаются. В течение суток 10 ноября вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня и повредили автомобиль украинских военных. Четверо защитников получили минно-взрывные травмы.

Враг обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В частности – из минометов калибра 82 миллиметров, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов возле:

• Новогнатовки (дважды)

• Красногоровки (дважды)

• Песков

• Березового

• Лебединского

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела вблизи:

• Майорска

• Южного

• Новотошковского

• Луганского

С начала суток 11 ноября российские оккупационные войска не открывали огонь по украинским позициям.

Отметим, что за прошедшие сутки, 9 ноября, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня. Ранения получил военный. К счастью, без потерь.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ Инфографика 24 канала