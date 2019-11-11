Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: повредили автомобиль, есть раненые
Обстрелы на Донбассе не прекращаются. В течение суток 10 ноября вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня и повредили автомобиль украинских военных. Четверо защитников получили минно-взрывные травмы.
Враг обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.
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В частности – из минометов калибра 82 миллиметров, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов возле:
• Новогнатовки (дважды)
• Красногоровки (дважды)
• Песков
• Березового
• Лебединского
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела вблизи:
• Майорска
• Южного
• Новотошковского
• Луганского
С начала суток 11 ноября российские оккупационные войска не открывали огонь по украинским позициям.
Отметим, что за прошедшие сутки, 9 ноября, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушали режим прекращения огня. Ранения получил военный. К счастью, без потерь.
Карта оккупированных территорий на Донбассе/ Инфографика 24 канала