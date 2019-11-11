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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: пошкодили автомобіль, є поранені

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Обстріли на Донбасі не припиняються. Упродовж доби 10 листопада збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню та пошкодили автомобіль українських військових. Четверо захисників отримали мінно-вибухові травми.

      Ворог обстрілював позиції підрозділів ООС із забороненої Мінськими домовленостями зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      Зокрема – з мінометів калібру 82 міліметрів, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів біля:

      • Новогнатівки (двічі)
      • Красногорівки (двічі)
      • Пісків
      • Березового
      • Лебединського

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли поблизу:

      • Майорська
      • Південного
      • Новотошківського 
      • Луганського

      З початку доби 11 листопада російські окупаційні війська не відкривали вогонь по українських позиціях.

      Зазначимо, що упродовж минулої доби, 9 листопада, проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушували режим припинення вогню. Поранення отримав військовий. На щастя, без втрат.

      Війна на Донбасі
      Карта окупованих територій на Донбасі/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      сьогодні
      1582
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Луганська Новини Донецька
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