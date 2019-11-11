Бойовики обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: пошкодили автомобіль, є поранені

Обстріли на Донбасі не припиняються. Упродовж доби 10 листопада збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню та пошкодили автомобіль українських військових. Четверо захисників отримали мінно-вибухові травми.

Ворог обстрілював позиції підрозділів ООС із забороненої Мінськими домовленостями зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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Зокрема – з мінометів калібру 82 міліметрів, зенітних установок, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів біля:

• Новогнатівки (двічі)

• Красногорівки (двічі)

• Пісків

• Березового

• Лебединського

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли поблизу:

• Майорська

• Південного

• Новотошківського

• Луганського

З початку доби 11 листопада російські окупаційні війська не відкривали вогонь по українських позиціях.

Зазначимо, що упродовж минулої доби, 9 листопада, проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушували режим припинення вогню. Поранення отримав військовий. На щастя, без втрат.



Карта окупованих територій на Донбасі/ Інфографіка 24 каналу