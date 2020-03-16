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      Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: четверо военных пострадали

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      Войска оккупантов в течение 15 марта обстреляли позиции Вооруженных сил 12 раз. Били из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате атак двое военных Объединенных сил получили ранение, еще двое – боевое поражение.

      Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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      Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранение и еще двое – боевое поражение.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 10 обстрелов:

      • трижды возле населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • трижды рядом с Лебединским – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Невельского – из станковой противотанкового гранатомета;
      • возле Павлополя – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • недалеко от Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      Дважды боевики обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • недалеко от Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • возле Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

      С начала суток, 16 марта, войска оккупантов огневой активности не проявляли. Потерь нет.

      Обратите внимание! Несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 23 военных – список смотрите по ссылке.


      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Гороскоп на 16 марта для всех знаков зодиака
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Операция Объединенных сил Украина – Россия Новости России Постраждалі Война на Донбассе Оккупированные территории Пророссийские боевики Новости Украины Новости политики
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