Боевики 12 раз обстреляли украинские позиции: четверо военных пострадали

Войска оккупантов в течение 15 марта обстреляли позиции Вооруженных сил 12 раз. Били из запрещенного минскими договоренностями оружия. В результате атак двое военных Объединенных сил получили ранение, еще двое – боевое поражение.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 миллиметра, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом информирует штаб ООС.

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Вследствие вражеских обстрелов двое украинских защитников получили ранение и еще двое – боевое поражение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировали 10 обстрелов:

трижды возле населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды рядом с Лебединским – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Невельского – из станковой противотанкового гранатомета;

возле Павлополя – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

недалеко от Широкино – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

возле Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Дважды боевики обстреляли украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

недалеко от Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Крымского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток, 16 марта, войска оккупантов огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Обратите внимание! Несмотря на режим тишины, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать позиции бойцов ВСУ на Донбассе. С начала 2020 года погибли уже 23 военных – список смотрите по ссылке.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала