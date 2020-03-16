Бойовики 12 разів обстріляли українські позиції: четверо військових постраждали

Війська окупанта впродовж 15 березня обстріляли позиції Збройних сил 12 разів. Гатили із забороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті атак двоє військових Об'єднаних сил отримали поранення, ще двоє – бойове ураження.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

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Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення та ще двоє – бойове ураження.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували 10 обстрілів:

тричі поблизу населеного пункту Пісків – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі поруч з Лебединським – з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета;

біля Павлополя – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Старогнатівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі бойовики обстріляли українські позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

неподалік Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Від початку доби, 16 березня, війська окупанта вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Зверніть увагу! Попри режим тиші, окупанти щодня продовжують обстрілювати позиції бійців ЗСУ на Донбасі. Від початку 2020 року загинули вже 23 військових – список дивіться за посиланням.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу