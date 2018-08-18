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Боевики дерзко обстреляли Железное из зенитной установки, – СЦКК

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Осколки снаряда зенитной установки ЗУ-23-2
Осколки снаряда зенитной установки ЗУ-23-2 / Соцсети

Пророссийские боевики 14 августа из зенитной установки обстреляли населенный пункт Железное на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС.

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"17 августа 2018 года украинской стороне СЦКК поступило сообщение от представителей местной общины населенного пункута Железное об обстреле, который произошел 14 августа текущего года. Наблюдатели украинской стороны СЦКК прибыли на место происшествия и выяснили, что в результате обстрела пострадала квартира, расположенная в трехэтажном доме по улице Папанина", – говорится в сообщении.

По информации СЦКК, на месте происшествия зафиксированы повреждения и обнаружены осколки снаряда зенитной установки ЗУ-23-2. Наблюдатели задокументировали случай и направили документы в соответствующие организации.

Также в сообщении добавили, что вооруженные формирования РФ продолжают препятствовать работе патрулей СММ ОБСЕ. За прошедшие сутки, 17 августа, они 4 раза отказали патрулям Миссии в доступе и передвижении.

Напомним, в течение пятницы, 17 августа, пророссийские боевики в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 40 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом один из вражеских обстрелов был осуществлен из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости Донецка Оружие Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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