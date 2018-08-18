Бойовики зухвало обстріляли Залізне із зенітної установки, – СЦКК

Проросійські бойовики 14 серпня з зенітної установки обстріляли населений пункт Залізне на Донбасі.

Про це повідомляє штаб ООС.

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"17 серпня 2018 року до української сторони СЦКК надійшло повідомлення від представників місцевої громади населеного пункуту Залізне про обстріл, який стався 14 серпня поточного року. Спостерігачі української сторони СЦКК прибули на місце події та з’ясували, що в результаті обстрілу постраждала оселя, яка розташована у триповерховому будинку по вулиці Папаніна", – йдеться у повідомленні.

За інформацією СЦКК, на місці події зафіксовані пошкодження, на місці події виявлені рештки снаряда зенітної установки ЗУ-23-2. Спостерігачі задокументували випадок і направили документи до відповідних організацій.

Також в повідомленні додали, що збройні формування РФ продовжують перешкоджати роботі патрулів СММ ОБСЄ. За минулу добу, 17 серпня, вони 4 рази відмовили патрулям Місії у доступі та пересуванні.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 17 серпня, проросійські бойовики в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі 40 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому один з ворожих обстрілів був здійснений із забороненого мінськими угодами озброєння.