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      Боевики из гранатометов обстреляли Павлополь: есть раненый

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      Боевики обстреляли Павлополь 6 мая 2020: есть раненый
      Бойовики обстріляли Павлопіль: є поранений / slovoidilo.ua

      Вооруженные формирования РФ 6 мая вновь нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Павлополя. Вследствие атак один украинский защитник получил ранения.

      Оккупанты 6 мая били из автоматических станковых гранатометов в сторону украинских военных вблизи Павлополя, информирует в фейсбуке штаб ООС.

      Обратите внимание Украинские военные уничтожили огневую точку российских оккупантов на Донбассе: видео

      Вследствие вражеских обстрелов один военный получил осколочное ранение. Воина оперативно госпитализировали, ему предоставили надлежащую медицинскую помощь.

      Действия российских оккупантов без ответа не остались. Украинские защитники дали врагу достойный отпор. Потери противника уточняются.

       

      Сутки 5 мая на Донбассе: основное

      • Боевики 15 раз стреляли в сторону украинских позиций. Традиционно били из запрещенного минскими договоренностями оружия.
      • Также вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения сил Богдановка – Петровское из минометов калибра 82 миллиметров. Украинские военные ответный огонь не открывали.
      • Вследствие вражеских атак один военный ВСУ получил ранения, еще один – боевое травмирование.
      • По данным разведки, украинские защитники ранили по меньшей мере двух оккупантов.

      Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 года в результате обстрелов погибли 48 военных. Поименный список читайте по ссылке.

      Донбас
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости России Постраждалі Операция Объединенных сил Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе
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