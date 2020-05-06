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      Бойовики з гранатометів обстріляли Павлопіль: є поранений

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      Бойовики обстріляли Павлопіль 6 травня 2020: є поранений
      Бойовики обстріляли Павлопіль: є поранений / slovoidilo.ua

      Збройні формування РФ 6 травня знову порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли українські позиції поблизу Павлополя. Внаслідок атак один український захисник отримав поранення.

      Окупанти 6 травня гатили з автоматичних станкових гранатометів у сторону українських військових біля Павлополя, інформує у фейсбуці штаб ООС.

      Зверніть увагу Українські військові знищили вогневу точку російських окупантів на Донбасі: відео

      Внаслідок ворожих обстрілів один військовий отримав осколкове поранення. Воїна оперативно госпіталізували, йому надали належну медичну допомогу.

      Дії російських окупантів без відповіді не залишилися. Українські захисники дали ворогу гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

      Доба 5 травня на Донбасі: основне

      • Бойовики 15 разів стріляли у сторону українських позицій. Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї. 
      • Також збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил Богданівка – Петрівське з мінометів калібру 82 міліметрів. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.
      • Внаслідок ворожих атак один військовий ЗСУ отримав поранення, ще один – бойове травмування.
      • За даним розвідки, українські захисники поранили щонайменше двох окупантів.

      Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року внаслідок обстрілів загинули 48 військових. Поіменний список читайте за посиланням.

      Донбас
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Росії Постраждалі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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