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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Боевики из запрещенного оружия обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе, есть раненый

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      На Донбассе один военный получил ранение / Фото из Facebook

      Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За минувшие сутки, 18 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, один защитник получил ранение.

      Оккупанты стреляли по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-х миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, пушек БМП и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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      Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

      • Новомихайловки,
      • Лебединского,
      • Березового,
      • Талаковки,
      • Гнутово,
      • Широкино,
      • Крымского,
      • Луганского,
      • Новотошковского,
      • Майского,
      • Гладосово.

      На Приазовье ранение в результате обстрелов получил один военный Объединенных сил,
      – отметили в штабе.

      В то же время, с начала суток, 19 ноября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.

       

      Важно! Вечером 18 ноября войска агрессора из территории России атаковали позиции украинских военных вблизи села Сизое, что расположено рядом с украинско-российской границей. В частности, враг с помощью беспилотника скинул на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады боевую гранату. В результате атаки украинский военный получил серьезные осколочные ранения спины. За его жизнь борются медики.

      окуповані райони донбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      1984
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Постраждалі Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие
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