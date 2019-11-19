Боевики из запрещенного оружия обстреляли бойцов ВСУ на Донбассе, есть раненый

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил на Донбассе. За минувшие сутки, 18 ноября, боевики 14 раз открывали огонь по украинским военным. К сожалению, один защитник получил ранение.

Оккупанты стреляли по украинским бойцам из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82-х миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, пушек БМП и другого стрелкового оружия, пишет штаб ООС в фейсбуке.

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Подконтрольные России наемники обстреливали военных ВСУ в районе ряда населенных пунктов:

Новомихайловки,

Лебединского,

Березового,

Талаковки,

Гнутово,

Широкино,

Крымского,

Луганского,

Новотошковского,

Майского,

Гладосово.

На Приазовье ранение в результате обстрелов получил один военный Объединенных сил,

– отметили в штабе.

В то же время, с начала суток, 19 ноября, оккупанты соблюдают режим тишины и не открывали огонь по украинским позициям.

Важно! Вечером 18 ноября войска агрессора из территории России атаковали позиции украинских военных вблизи села Сизое, что расположено рядом с украинско-российской границей. В частности, враг с помощью беспилотника скинул на позиции 46-й десантно-штурмовой бригады боевую гранату. В результате атаки украинский военный получил серьезные осколочные ранения спины. За его жизнь борются медики.