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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Бойовики з забороненої зброї обстріляли бійців ЗСУ на Донбасі, є поранений

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      На Донбасі один військовий отримав поранення / Фото з Facebook

      Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі. За минулу добу, 18 листопада, бойовики 14 разів відкривали вогонь по українських військових. На жаль, один захисник отримав поранення.

      Окупанти гатили по українських бійцях із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82-х міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, гармат БМП та іншої стрілецької зброї, пише штаб ООС у фейсбуці.

      Варто прочитати: Велика війна може прийти в Україну, – Клімкін

      Підконтрольні Росії найманці обстрілювали військових ЗСУ в районі низки населених пунктів:

      • Новомихайлівки,
      • Лебединського,
      • Березового,
      • Талаківки,
      • Гнутового,
      • Широкиного,
      • Кримського,
      • Луганського,
      • Новотошківського, 
      • Травневого,
      • Гладосового.

      На Приазов'ї поранення внаслідок обстрілів отримав один військовий Об'єднаних сил,
      – наголосили у штабі.

      Водночас, від початку доби, 19 листопада, окупанти дотримуються режиму тиші і не відкривали вогонь по українських позиціях.

       

      Важливо! Ввечері 18 листопада війська агресора з території Росії атакували позиції українських військових поблизу села Сізе, що розташоване поряд з українсько-російським кордоном. Зокрема, ворог за допомогою безпілотника скинв на позиції 46-ої десантно-штурмової бригади бойову гранату. Внаслідок атаки український військовий отримав серйозні осколкові поранення спини. За його життя боряться медики.

      окуповані райони донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Зброя Збройні сили України Постраждалі Війна на Донбасі Новини України
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