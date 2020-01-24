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      Боевики на Донбассе устроили обстрел из запрещенных минометов: боец ООС получил ранение

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      Война на Донбассе: боевики вели обстрелы из 82-миллиметровых минометов / dvidshub.net (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевики на Донбассе в течение 23 января 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Операции Объединенных сил.

      Для обстрелов российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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      Где и из какого оружия боевики вели обстрелы на Донбассе

      • Неподалеку от Талаковки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 миллиметра;
      • рядом с Опытным били из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
      • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
      • в районе Широкино – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Новоселовки Второй – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
      • рядом с Авдеевкой – из крупнокалиберного пулемета;
      • вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
      • вблизи Хутора Свободного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
      • рядом с Орехово – из гранатометов различных систем.

      С началом пятницы, 24 января, российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции украинских защитников Талаковки. Потерь нет.

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      мапа окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта 2020
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской области / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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