Бойовики на Донбасі влаштували обстріл із заборонених мінометів: боєць ООС зазнав поранення

З початком п’ятниці, 24 січня, російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції українських захисників Талаківки. Втрат немає.

Задля обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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