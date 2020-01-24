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      Бойовики на Донбасі влаштували обстріл із заборонених мінометів: боєць ООС зазнав поранення

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      Війна на Донбасі: бойовики вели обстріли з 82-міліметрових мінометів / dvidshub.net (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики на Донбасі протягом 23 січня 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення військовослужбовець Операції Об’єднаних сил.

      Задля обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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      Де і з якої зброї бойовики вели обстріли на Донбасі

      • Неподалік від Талаківки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри;
      • поруч з Опитним гатили з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї;
      • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
      • у районі Широкиного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • неподалік від Новоселівки Другої – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
      • поруч з Авдіївкою – з великокаліберного кулемета;
      • поблизу Водяного – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї;
      • поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
      • поруч з Оріховим – з гранатометів різних систем.

      З початком п’ятниці, 24 січня, російські окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомета обстріляли позиції українських захисників Талаківки. Втрат немає.

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      мапа окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта 2020
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Окуповані території Проросійські бойовики
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