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      32 тисячі доларів за свободу: ексбранець розповів, як потрапив у список обміну полоненими

      2005 Читать новость на русском
      Ексбранець розповів, як потрапив у список обміну полоненими / Цензор.НЕТ

      Ув'язнених терористами псевдорнеспубліки ЛНР українців, про яких не розповідали у ЗМІ, вносили до списків на обмін за гроші. Одним з таких бранців був і луганський бізнесмен Денис Секацький, який перебував у полоні майже чотири роки. Він повернувся додому під час передноворічного обміну. Однак за власну свободу заплатив 32 тисячі доларів. Гроші передавали через адвоката.

      Про це Денис Секацький розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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      Ексбранець розповів, що терористи обіцяли за гроші не вбивати, а внесли в списки на обмін. Однак військових це не стосувалося.

      "Їм пощастило. Принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах – вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було приховувати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто був "зниклим безвісти" п'ять місяців", – повідомив ексбранець терористів.

      Також ексбранець додав, що він не єдиний, хто заплатив. Більша частина бранців зробили так само, однак суми терористи називали різні.

      Найважчий з наших досі лежить у Феофанії, у нього операція за операцією проходить. Він за свою свободу заплатив майже 80 тисяч доларів. А якби цих грошей не було? Його б просто не віддали. Або і вбили б там. Але я знаю хлопців, батьки яких не знали, де взяти п'ять тисяч доларів, або навіть тисячу доларів,
      – запевнив Секацький.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3171502

      Хто ще заявляв про хабарі за звільнення з полону?Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан займався обміном полоненими на Донбасі. Ввечері 8 березня 2018 року його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. 

      Після затримання керівника центру родичі бранців заявили, що Рубан та люди, що представлялися членами його організації, вимагали гроші за звільнення їх близьких з полону. Зокрема, коли волонтер Гайде Різаєва потрапила до терористів, її батьку теж пропонували провести пошуки доньки за п'ять тисяч доларів.

      Згодом, після затримання, Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на два місяці.

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Гроші Українці в полоні РФ Україна – Росія Війна на Донбасі
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