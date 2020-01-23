32 тисячі доларів за свободу: ексбранець розповів, як потрапив у список обміну полоненими

Про це Денис Секацький розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Читайте також: Вже розпочали переговори з Росією, – Зеленський про новий обмін полоненими

Ексбранець розповів, що терористи обіцяли за гроші не вбивати, а внесли в списки на обмін. Однак військових це не стосувалося.

"Їм пощастило. Принаймні, тим хлопцям, які з нами з Луганська приїхали. Тому що про них відразу дізналися журналісти, про них згадували в новинах – вони були недоторканні. Так, їх також утримували в нелюдських умовах. Але про них всі знали відразу, і замилити їх неможливо було, неможливо було сказати, що їх немає. Це нас можна було приховувати, не показувати, сказати, що нас ніколи не було. Я особисто був "зниклим безвісти" п'ять місяців", – повідомив ексбранець терористів.

Також ексбранець додав, що він не єдиний, хто заплатив. Більша частина бранців зробили так само, однак суми терористи називали різні.

Найважчий з наших досі лежить у Феофанії, у нього операція за операцією проходить. Він за свою свободу заплатив майже 80 тисяч доларів. А якби цих грошей не було? Його б просто не віддали. Або і вбили б там. Але я знаю хлопців, батьки яких не знали, де взяти п'ять тисяч доларів, або навіть тисячу доларів,

– запевнив Секацький.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/r3171502