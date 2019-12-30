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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Боевики на Донбассе заявили о помиловании подростков, известных как "ясиноватские диверсанты"

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      В "ДНР" заявили, что помиловали троих подростков, которых задержали по делу "ясиноватских диверсантов" / Соцсети

      Представители оккупационной администрации в Донецкой области заявили, что помиловали троих ребят, которых еще несовершеннолетними задержали в сентябре 2016 года по делу "ясиноватских диверсантов". Теперь боевики их обещают освободить.

      Соответствующую информацию обнародовала так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, передает "Радио Свобода".

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      По ее словам, 30 декабря "указ о помиловании троих малолетних, которые устроили диверсию в Ясиноватой" подписал глава фейковой республики. Она добавила, что подростков отпускают под ответственность родителей.

      Что касается того, кого именно помиловали, оккупанты имен не назвали. По информации "Радио Свобода", по крайней мере один из них не просил его помиловать. Также парень заявил, что будет ждать следующего обмена.

      Судя по фото, которые публикуют оккупанты, они помиловали Ярослава Миронова, Максима Солодовникова и Дениса Хмиленко.

      Что известно о деле "ясиноватских диверсантов"

      Осенью 2016 года боевики заявили, что представители псевдооргана так называемого "министерства государственной безопасности" "ДНР" задержали семерых подростков. Говорится о Вадиме Пазушко, Богдане Ковальчуке, Денисе Хмеленко, Ярославе Миронове, Максиме Солодовникове, Арсении Белавине и Денисе Ковале. На момент задержания им было от 15 до 17 лет. Впоследствии большинство из них незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет.

      Атон Пазушко, Ясинуватські диверсанти, підлітки, затримали, помилували
      Антон Пазушко, один из так называемых "ясиноватских диверсантов"

      Всех обвиняют в терроризме и диверсионной деятельности. Боевики убеждают, что те, в частности, с мая 2015 года по июнь 2016-го якобы совершили восемь взрывов на объектах гражданской инфраструктуры и военного назначения в Ясиноватой Донецкой области. Они якобы "взрывали автомобили, а также различные гражданские и военные объекты".

      Впоследствии Белавину и Ковалю все же удалось выехать с оккупированной территории. К примеру, Денис Коваль сделал это в рамках последнего обмена пленными 29 декабря. В целом в рамках этого обмена Украине удалось вернуть 76 пленных, а боевики получили 126 человек.

      Обратите внимание! Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, которые вернулись в Киев – список

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Донецка Украинцы в плену РФ
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