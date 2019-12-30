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      Бойовики на Донбасі заявили про помилування підлітків, відомих як "ясинуватські диверсанти"

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      У "ДНР" заявили, що помилували трьох підлітків, яких затримали за справою "ясинуватських диверсантів" / Соцмережі

      Представники окупаційної адміністрації на Донеччині заявили, що помилували трьох хлопців, яких ще неповнолітніми затримали у вересні 2016 року за справою "ясинуватських диверсантів". Тепер бойовики їх обіцяють звільнити.

      Відповідну інформацію оприлюднила так звана омбудсмен "ДНР" Дар’я Морозова, передає "Радіо Свобода".

      Важливо! Великий обмін полоненими між Україною та бойовиками: усе, що відомо – фото, відео

      За її словами, 30 грудня "указ про помилування трьох малолітніх, які влаштували диверсію в Ясинуватій" підписав очільник фейкової республіки. Вона додала, що підлітків відпускають під відповідальність батьків.

      Щодо того, кого саме помилували, окупанти імен не назвали. За інформацією "Радіо Свобода", принаймні один із них не просив його помилувати. Також хлопець заявив, що чекатиме на наступний обмін.

      Судячи з фото, які публікують окупанти, вони помилували Ярослава Миронова, Максима Солодовникова та Дениса Хмиленка.

      Що відомо про справу "ясинуватських диверсантів"

      Восени 2016 року бойовики заявили, що представники псевдооргану так званого "міністерства державної безпеки" "ДНР" затримали сімох підлітків. Мовиться про Вадима Пазушка, Богдана Ковальчука, Дениса Хмеленка, Ярослава Миронова, Максима Солодовнікова, Арсенія Белавіна та Дениса Коваля. На момент затримання їм було від 15 до 17 років. Згодом більшість із них незаконно засудили на термін від 10 до 15 років.

      Атон Пазушко, Ясинуватські диверсанти, підлітки, затримали, помилували
      Антон Пазушко, один із так званих "ясинуватських диверсантів" 

      Усіх звинувачують у тероризмі та диверсійній діяльності. Бойовики переконують, що ті, зокрема, з травня 2015 року по червень 2016-го нібито скоїли вісім вибухів на об'єктах цивільної інфраструктури та військового призначення в Ясинуватій на Донеччини. Вони начебто "підривали автомобілі, а також різні цивільні та військові об'єкти".

      Згодом Белавіну та Ковалю все ж вдалося виїхати з окупованої території. До прикладу, Денис Коваль зробив це у межах останнього обміну полоненими 29 грудня. Загалом у межах цього обміну Україні вдалося повернути 76 полонених, натомість бойовики отримали 126 осіб. 

      Зверніть увагу! Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Новини Донецька Проросійські бойовики Новини України Обмін полоненими
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