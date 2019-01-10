Боевики обстреляли рабочих "Воды Донбасса": водоснабженцы ранены, их авто сгорело

10 января в селе Крута Балка на Донетчине были ранены трое сотрудников коммунального предприятия "Вода Донбасса". Произошло это, когда те расчищали дорогу к насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

Об этом компания "Вода Донбасса" сообщила на своем официальном сайте.

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Также отмечается, что кроме ранений сотрудников коммунального предприятия, получил повреждения и их автомобиль ЗИЛ-131. Машина в итоге сгорела.

Характер ранений и другая информация пока уточняются.

Напомним, по данным пресс-центра Операции объединенных сил, в конце декабря 2018 года на Луганщине в районе населенного пункта Голубовское боевики обстреляли собственные позиции. По убеждению украинских военных, целью такого шага было устроить провокацию и скомпрометировать воинов ОС.