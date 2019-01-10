Бойовики обстріляли робітників "Води Донбасу": водопостачальників поранено, їхнє авто згоріло

10 січня у селі Крута Балка на Донеччині було поранено трьох співробітників комунального підприємства"Вода Донбасу". Сталося це, коли ті розчищали дорогу до насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу.

Про це компанія "Вода Донбасу" повідомила на своєму офіційному сайті.

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Також зазначається, що окрім поранень співробітників комунального підприємства, зазнав пошкоджень і їхній автомобіль ЗІЛ-131. Машина у підсумку згоріла.

Характер поранень і інша інформація наразі уточнюються.

Нагадаємо, за даними прес-центру Операції об’єднаних сил, наприкінці грудня 2018 року на Луганщині у районі населеного пункту Голубівське бойовики обстріляли власні позиції. На переконання українських військових, метою такого кроку було влаштувати провокацію та скомпрометувати воїнів ОС.