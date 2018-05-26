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Боевики обстреляли жилые районы Торецка

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Ночью боевики обстреляли жилые районы Торецка
Ночью боевики обстреляли жилые районы Торецка / Фото из соцсетей

Ночью, 26 мая, боевики обстреляли жилые районы Торецка. По данным Военно-гражданской администрации, пострадавших среди местных жителей нет.

Об этом сообщила Военно-гражданская администрация города Торецк на своей странице в Facebook.

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По данным администрации, пострадавших среди местных жителей нет.

Руководитель военно-гражданской администрации города Торецк Ярослав Руденко осмотрел последствия обстрела оккупантами, который произошел сегодня ночью. На месте повреждений уже работают сотрудники ГСЧС. Пробита крыша и незначительные внутренние повреждения внутри квартиры. Из населения, к счастью, никто не пострадал,
– говорится в сообщении.

В свою очередь в так называемой "ДНР" избегают комментариев относительно информации об обстреле Торецка, но заявляют о нарушении режима тишины со стороны украинских военных.

Напомним, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. В течение последних суток боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения. Пророссийские боевики снова применили тяжелое вооружение.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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