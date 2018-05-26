Вночі, 26 травня, бойовики обстріляли житлові райони Торецька. За даними Військово-цивільної адміністрації, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Про це повідомила Військово-цивільна адміністрація міста Торецьк на своїй сторінці у Facebook.

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За даними адміністрації, постраждалих серед місцевих жителів немає.

Керівник військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Ярослав Руденко оглянув наслідки обстрілу окупантами, який стався сьогодні вночі. На місці пошкоджень вже працюють працівники ДСНС. Пробито дах та незначні внутрішні пошкодження в середині квартири. З населення, на щастя, ніхто не постраждав,

– йдеться у повідомленні.

В свою чергу у так званій "ДНР" уникають коментарів щодо інформації про обстріл Торецька, але заявляють про порушення режиму тиші з боку українських військових.

Нагадаємо, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається складною. Протягом останньої доби бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення. Проросійські бойовики знову застосували важке озброєння.