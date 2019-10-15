Боевики приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "госизмену" на Донбассе
Так называемый "суд" пророссийских боевиков на Луганщине приговорил женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену".
Так называемая "Генпрокуратура" боевиков сообщила, что женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа.
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Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.
Кроме того, оккупанты заявили, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.
Осужденная на 14 лет жительница Луганщины уже находится в месте лишения свободы.
Недавно в оккупированном Донецке взорвались склады с боеприпасами пророссийских боевиков. Снаряды буквально летали над головами жителей города. В то же время оккупанты не признали, что боеприпасы взрывались в арсенале. Говорили, что эвакуацию людей провели якобы из-за пожара на заводе "Зенит".
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