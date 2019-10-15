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      Боевики приговорили женщину к 14 годам тюрьмы за "госизмену" на Донбассе

      128 Читати новину українською
      Боевики приговорили женщину к 14 годам тюрьмы
      Боевики приговорили женщину к 14 годам тюрьмы / tsn.ua/ru

      Так называемый "суд" пророссийских боевиков на Луганщине приговорил женщину к 14 годам тюрьмы за "государственную измену".

      Так называемая "Генпрокуратура" боевиков сообщила, что женщину признали виновной в приобретении технических средств, предназначенных для шпионажа.

      Кстати: У Зеленского рассказали, поддерживает ли он амнистию боевиков и "милиции" в ОРДЛО

      Осужденная якобы собирала информацию о "народной милиции ЛНР", воинских частях и руководстве силовых структур.

      Кроме того, оккупанты заявили, что женщину завербовало управление Службы безопасности Украины в одной из областей.

      Осужденная на 14 лет жительница Луганщины уже находится в месте лишения свободы.

      Недавно в оккупированном Донецке взорвались склады с боеприпасами пророссийских боевиков. Снаряды буквально летали над головами жителей города. В то же время оккупанты не признали, что боеприпасы взрывались в арсенале. Говорили, что эвакуацию людей провели якобы из-за пожара на заводе "Зенит".

      Читайте также: В "Слуге народа" рассказали, что будет с боевиками, которые воевали против Украины

       

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия СБУ Новости Луганска
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