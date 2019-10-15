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      Бойовики засудили жінку до 14 років тюрми за "держзраду" на Донбасі

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      Бойовики засудили жінку до 14 років тюрми
      Бойовики засудили жінку до 14 років тюрми / tsn.ua/ru

      Так званий "суд" проросійських бойовиків на Луганщині засудив жінку до 14 років тюрми за "державну зраду".

      Так звана "Генпрокуратура" бойовиків повідомила, що жінку визнали винною у придбанні технічних засобів, призначених для шпигунства.

      До речі: У Зеленського розповіли, чи підтримує він амністію бойовиків і "міліції" в ОРДЛО

      Засуджена нібито збирала інформацію про "народну міліцію" "ЛНР", військові частини та керівництво силових структур.

      Окрім того, окупанти заявили, що жінку завербувало управління Служби безпеки України в одній з областей.

      Засуджена на 14 років мешканка Луганщини вже перебуває у місці позбавлення волі.

      Нещодавно в окупованому Донецьку вибухли склади з боєприпасами проросійських бойовиків. Снаряди буквально літали над головами мешканців міста. Водночас окупанти не визнали, що боєприпаси зривалися на арсеналі. Казали, що евакуацію людей провели нібито через пожежу на заводі "Зеніт".

      Читайте також: У "Слузі народу" розповіли, що буде з бойовиками, які воювали проти України

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Новини Луганська СБУ
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