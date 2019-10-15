Бойовики засудили жінку до 14 років тюрми за "держзраду" на Донбасі

Так званий "суд" проросійських бойовиків на Луганщині засудив жінку до 14 років тюрми за "державну зраду".

Так звана "Генпрокуратура" бойовиків повідомила, що жінку визнали винною у придбанні технічних засобів, призначених для шпигунства.

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Засуджена нібито збирала інформацію про "народну міліцію" "ЛНР", військові частини та керівництво силових структур.

Окрім того, окупанти заявили, що жінку завербувало управління Служби безпеки України в одній з областей.

Засуджена на 14 років мешканка Луганщини вже перебуває у місці позбавлення волі.

Нещодавно в окупованому Донецьку вибухли склади з боєприпасами проросійських бойовиків. Снаряди буквально літали над головами мешканців міста. Водночас окупанти не визнали, що боєприпаси зривалися на арсеналі. Казали, що евакуацію людей провели нібито через пожежу на заводі "Зеніт".

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