У Зеленського розповіли, чи підтримує він амністію бойовиків і "міліції" в ОРДЛО

Президент України не підтримує амністію бойовиків і "міліції" в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко з трибуни парламенту заявив, що фракцію "Слуга народу" не влаштовують норми закону про особливий статус Донбасу.

Зверніть увагу: У Раді не мають ні тексту, ні концепції нового закону про особливий статус Донбасу

Яременко пояснив, що у чинному законі є положення про безумовну амністію.

Що таке амністія?Амністія – повне або часткове (заміна м'якшим) звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів. Здійснюється за рішенням глави держави або вищого представницького органу влади.

Це все те, чого я не хочу, щоб було на моїй землі, і цього не хоче наша фракція. Цього не хоче президент Зеленський. Тому я прошу підтримки, українська дипломатія працює, щоб встановити мир,

– наголосив політик.

Представниця уряду в Раді Ірина Верещук повідомляла, що новий закон про особливий статус Донбасу винесуть на розгляд парламенту після зустрічі в нормандському форматі. Наразі невідомо, коли ця зустріч відбудеться. Політики переконують, що це станеться "найближчим часом".

За словами Верещук, поки парламент не обговорює розробку ніяких законопроєктів, пов'язаних з особливим статусом Донбасу, або проведенням там виборів.

Під час брифінгу Володимир Зеленський заявляв, що парламент спільно з суспільством розробить новий закон про особливий статус Донбасу. Справа у тому, що дія чинного закону завершується 31 грудня 2019 року. Закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним. Окрім того, новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра.

Всі новини про формулу Штайнмаєра – шукайте за посиланням.

Що перебачає чинний закон "Про особливий Донбасу"?Чинний закон "Про особливий статус Донбасу" було ухвалено у вересні 2014 року, він набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.



Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону (про особливий порядок місцевого самоврядування). Зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.