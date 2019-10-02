У Раді не мають ні тексту, ні концепції нового закону про особливий статус Донбасу

Наразі немає концепції нового закону про особливий статус місцевого самоврядування в окремих районах Донеччини та Луганщини, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Нардеп додав, що поки що ніхто не звертався до парламенту з відповідною законодавчою ініціативою.

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"Зараз немає ні тексту, ні концепції нового закону про особливий статус (Донбасу). Я не знаю (коли почнеться обговорення - ред.) Коли буде суб'єкт законодавчої ініціативи. Це може бути президент, Кабмін, група депутатів. Ніхто з них ще не вийшов з законодавчою ініціативою", – сказав Арахамія 2 жовтня в кулуарах Ради.

1 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував схвалення нового закону про особливий статус Донбасу. За словами президента, новий закон міститиме положення формули Штайнмаєра. Документ розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством".

За словами Зеленського, новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.

Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу? Парламент схвалив чинний закон у вересні 2014 року, він діятиме 3 роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності тільки після виконання всіх умов: виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.