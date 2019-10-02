В Раде не имеют ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе Донбасса

Пока нет концепции нового закона об особом статусе местного самоуправления в отдельных районах Донетчины и Луганщины, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп добавил, что пока что никто не обращался в парламент с соответствующей законодательной инициативой.

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"Сейчас нет ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе (Донбасса). Я не знаю (когда начнется обсуждение – ред.) Когда будет субъект законодательной инициативы. Это может быть президент, Кабмин, группа депутатов. Никто из них еще не вышел с законодательной инициативой", – сказал Арахамия 2 октября в кулуарах Рады.

1 октября президент Владимир Зеленский анонсировал принятие нового закона об особом статусе Донбасса. По словам президента, новый закон будет содержать положения формулы Штайнмайера. Документ будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом".

По словам Зеленского, новый закон про особый статус начнет действовать сразу после проведения местных выборов на Донбассе.

Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса? Парламент одобрил действующий закон в сентябре 2014 года, он будет действовать 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий: вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.