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      Боевики продолжают стрелять: на Донбассе за день уже двое раненых

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      Двое военных получили ранения на Донбассе
      Двое военных получили ранения на Донбассе / Фото 24 канала

      За субботу 2 мая в зоне Операции объединенных сил боевые ранения получили двое украинских военных. Российские наемники за день 15 раз нарушили режим тишины.

      Дерзко и наплевав на Минские договоренности, боевики обстреляли украинских военных из запрещенных минометов калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометов и даже беспилотника. Об этом сообщает пресс-центр ООС в фейсбуке.

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      Где стреляли оккупанты

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • по направлению населенного пункта Каштановое дважды враг обстреливал позиции недалеко от Авдеевки, использовав минометы 120 миллиметров и 82 миллиметра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
      • с беспилотного летательного аппарата противник сбросил осколочную гранату над позициями Объединенных сил возле населенного пункта Гнутово.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • возле Хутора Вольный противник стрелял из минометов и гранатометов различных систем. Для обстрелов оккупанты использовали 8 мин 120-го и 84 мины 82-го калибра.
      • по окрестностям Орехового враг совершил четыре обстрела, применив 29 мин 120-го калибра и 21 мину 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
      • по населенному пункту Крымское вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из 120-миллиметровых минометов и гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
      • защитников Новоалександровки оккупанты обстреляли из 82-миллиметровых минометов
      • защитников Южного осыпали огнем из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения, боевых потерь, к счастью, нет.

      Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. С начала 2020 года Украина уже потеряла 48 военных – с поименным списком героев можно ознакомиться здесь.

      ""Донбас
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Новости Луганска Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
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