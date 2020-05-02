Бойовики продовжують гатити: на Донбасі за день уже двоє поранених

За суботу 2 травня у зоні Операції об'єднаних сил бойових поранень зазнали двоє українських військових. Російські найманці за день 15 разів порушили режим тиші.

Зухвало і начхавши на Мінські домовленості, бойовики обстріляли українських військових із заборонених мінометів калібру 120 і 82 міліметрів, а також гранатометів і навіть безпілотника. Про це повідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

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Де стріляли окупанти

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

з напрямку населеного пункту Каштанове двічі ворог обстрілював позиції неподалік Авдіївки , застосовувавши міномети 120 міліметрів та 82 міліметри, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

, застосовувавши міномети 120 міліметрів та 82 міліметри, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. з безпілотного літального апарату противник скинув осколкову гранату над позиціями Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

поблизу Хутора Вільний противник гатив з мінометів та гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го та 84 міни 82-го калібру.

противник гатив з мінометів та гранатометів різних систем. Для обстрілів окупанти використали 8 мін 120-го та 84 міни 82-го калібру. по околицях Оріхового ворог здійснив чотири обстріли, застосувавши 29 мін 120-го калібру та 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

ворог здійснив чотири обстріли, застосувавши 29 мін 120-го калібру та 21 міну 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. по населеному пункту Кримське збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів та гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. захисників Новоолександрівки окупанти обстріляли з 82-міліметрових мінометів

окупанти обстріляли з 82-міліметрових мінометів оборонців Південного посипали вогнем з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення, бойових втрат, на щастя, немає.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня обстрілюють позиції Збройних сил України. Від початку 2020 року Україна вже втратила 48 військових – з поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу