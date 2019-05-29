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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Боевики ранили украинского военного и сами понесли потери на Донбассе

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      Боевики на Донбассе понесли потери
      Боевики на Донбассе понесли потери / D.digests.nhub.news (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевики 28 мая 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов 1 боец Объединенных сил получил ранение. При этом было ликвидированы 3 боевика, еще 1 – ранен.

      Для обстрелов российские оккупационные силы 6 раз применили запрещенное минскими соглашениями оружие: артиллерийские системы калибра 152 миллиметра и минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      Где пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?

      • Возле Широкиного – из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;
      • вблизи Пишевика – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • в районе Авдеевки, Марьинки и Лебединского – из минометов калибра 120 миллиметров;
      • возле Каменки и Водяного – из станковых противотанковых гранатометов;
      • вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия;
      • вблизи Попасной – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • возле Железного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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      С начала суток 29 мая российские оккупационные силы трижды обстреляли позиции сил ООС:

      • вблизи Песков – из минометов калибра 82 миллиметра;
      • возле Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Гнутового – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Потерь среди украинских военнослужащих нет.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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