Боевики ранили украинского военного и сами понесли потери на Донбассе
Пророссийские боевики 28 мая 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов 1 боец Объединенных сил получил ранение. При этом было ликвидированы 3 боевика, еще 1 – ранен.
Для обстрелов российские оккупационные силы 6 раз применили запрещенное минскими соглашениями оружие: артиллерийские системы калибра 152 миллиметра и минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Где пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?
- Возле Широкиного – из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;
- вблизи Пишевика – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Авдеевки, Марьинки и Лебединского – из минометов калибра 120 миллиметров;
- возле Каменки и Водяного – из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия;
- вблизи Попасной – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Железного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
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С начала суток 29 мая российские оккупационные силы трижды обстреляли позиции сил ООС:
- вблизи Песков – из минометов калибра 82 миллиметра;
- возле Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутового – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.