Боевики ранили украинского военного и сами понесли потери на Донбассе

Пророссийские боевики 28 мая 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате обстрелов 1 боец Объединенных сил получил ранение. При этом было ликвидированы 3 боевика, еще 1 – ранен.

Для обстрелов российские оккупационные силы 6 раз применили запрещенное минскими соглашениями оружие: артиллерийские системы калибра 152 миллиметра и минометов калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Где пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?

Возле Широкиного – из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров;

– из артиллерийских систем калибра 152 миллиметра и минометов калибра 120 миллиметров; вблизи Пишевика – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Авдеевки, Марьинки и Лебединского – из минометов калибра 120 миллиметров;

– из минометов калибра 120 миллиметров; возле Каменки и Водяного – из станковых противотанковых гранатометов;

и – из станковых противотанковых гранатометов; вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов;

– из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Чермалыка – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; вблизи Попасной – из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

– из минометов калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле Железного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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С начала суток 29 мая российские оккупационные силы трижды обстреляли позиции сил ООС:

вблизи Песков – из минометов калибра 82 миллиметра;

– из минометов калибра 82 миллиметра; возле Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

– из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Гнутового – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.