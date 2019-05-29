Бойовики поранили українського військового і самі зазнали втрат на Донбасі
Проросійські бойовики 28 травня 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів 1 боєць Об'єднаних сил зазнав поранення. При цьому було ліквідовано 3 бойовиків, ще 1 – поранено.
Для обстрілів російські окупаційні сили 6 разів застосували заборонену мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 152 міліметри та міномети калібрів 120 і 82 міліметри. Ворог також обстрілював захисників України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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Де проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?
- Біля Широкиного – з артилерійських систем калібру 152 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;
- поблизу Пишевика – з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у районі Авдіївки, Мар’їнки та Лебединського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- біля Кам’янки і Водяного – зі станкових протитанкових гранатометів;
- поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Чермалика – зі стрілецької зброї;
- поблизу Попасної – з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- біля Залізного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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Від початку доби 29 травня російські окупаційні сили тричі обстріляли позиції сил ООС:
- поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 міліметри;
- біля Мар’їнки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.