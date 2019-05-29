Бойовики поранили українського військового і самі зазнали втрат на Донбасі

Проросійські бойовики 28 травня 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів 1 боєць Об'єднаних сил зазнав поранення. При цьому було ліквідовано 3 бойовиків, ще 1 – поранено.

Для обстрілів російські окупаційні сили 6 разів застосували заборонену мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 152 міліметри та міномети калібрів 120 і 82 міліметри. Ворог також обстрілював захисників України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Де проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?

Біля Широкиного – з артилерійських систем калібру 152 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;

– з артилерійських систем калібру 152 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів; поблизу Пишевика – з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

– з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; у районі Авдіївки, Мар’їнки та Лебединського – з мінометів калібру 120 міліметрів;

– з мінометів калібру 120 міліметрів; біля Кам’янки і Водяного – зі станкових протитанкових гранатометів;

– зі станкових протитанкових гранатометів; поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів;

– з великокаліберних кулеметів; поблизу Чермалика – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; поблизу Попасної – з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

– з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; біля Залізного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Від початку доби 29 травня російські окупаційні сили тричі обстріляли позиції сил ООС:

поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 міліметри;

– з мінометів калібру 82 міліметри; біля Мар’їнки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

– зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.