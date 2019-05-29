09:06
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Бойовики поранили українського військового і самі зазнали втрат на Донбасі

      676 Читать новость на русском
      Бойовики на Донбасі зазнали втрат
      Бойовики на Донбасі зазнали втрат / D.digests.nhub.news (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовики 28 травня 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів 1 боєць Об'єднаних сил зазнав поранення. При цьому було ліквідовано 3 бойовиків, ще 1 – поранено.

      Для обстрілів російські окупаційні сили 6 разів застосували заборонену мінськими угодами зброю: артилерійські системи калібру 152 міліметри та міномети калібрів 120 і 82 міліметри. Ворог також обстрілював захисників України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Читайте також: Після атаки ворожих диверсантів в районі Попасної зник український військовий

      Де проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Біля Широкиного – з артилерійських систем калібру 152 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів;
      • поблизу Пишевика – з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • у районі Авдіївки, Мар’їнки та Лебединського – з мінометів калібру 120 міліметрів;
      • біля Кам’янки і Водяного – зі станкових протитанкових гранатометів;
      • поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Чермалика – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Попасної – з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • біля Залізного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

      Читайте також: США готові надавати Україні летальну зброю для самозахисту, – Волкер

      Від початку доби 29 травня російські окупаційні сили тричі обстріляли позиції сил ООС:

      • поблизу Пісків – з мінометів калібру 82 міліметри;
      • біля Мар’їнки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Втрат серед українських військовослужбовців немає.

       

      blog_ava
      Дуже сильно хотів на роботу: як австралійський підліток "зламав" компанію Apple
      сьогодні
      1184
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук