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      Боевики снова били из запрещенного оружия на Донбассе: Украина понесла потери

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      Боевики применили на Донбассе запрещенные минскими соглашениями 120-миллиметровые минометы
      Боевики применили на Донбассе запрещенные минскими соглашениями 120-миллиметровые минометы / sprotyv.info (иллюстративное фото)

      Пророссийские боевик в течение 12 сентября 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время выполнения боевого задания погиб 1 военнослужащий Нацгвардии Украины из состава Объединенных сил.

      Российские оккупационные силы обстреливали позиции украинских военных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра. Также оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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      Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?

      • Неподалеку от Пищевика оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Водяного били из минометов калибра 120 миллиметров и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Новогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;
      • неподалеку от Авдеевки – из миномета калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Гнутового – из стрелкового оружия;
      • неподалеку от Лебединского – из стрелкового оружия;
      • вблизи Широкино – из стрелкового оружия;
      • в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Новгородского – из миномета калибра 82 миллиметров, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
      • вблизи Новгородского – из минометов калибра 82 миллиметров, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Майского – из минометов калибра 82 миллиметра;
      • вблизи Луганского – из миномета калибра 120 миллиметров;
      • неподалеку от Майорска – из миномета калибра 82 миллиметра.

      С начала суток 13 сентября пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе: неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия, вблизи Зайцевого – из миномета калибра 82 миллиметра.

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      Теги: Новости Украины Нацгвардія Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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