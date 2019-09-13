Боевики снова били из запрещенного оружия на Донбассе: Украина понесла потери

Пророссийские боевик в течение 12 сентября 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Во время выполнения боевого задания погиб 1 военнослужащий Нацгвардии Украины из состава Объединенных сил.

Российские оккупационные силы обстреливали позиции украинских военных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра. Также оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Где и из какого оружия пророссийские боевики вели обстрелы на Донбассе?

Неподалеку от Пищевика оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного били из минометов калибра 120 миллиметров и стрелкового оружия;

били из минометов калибра 120 миллиметров и стрелкового оружия; неподалеку от Новогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

– из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Верхнеторецкого – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; неподалеку от Авдеевки – из миномета калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из миномета калибра 120 миллиметров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Гнутового – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; неподалеку от Лебединского – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

– из стрелкового оружия; в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

– из миномета калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новгородского – из миномета калибра 82 миллиметров, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из миномета калибра 82 миллиметров, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новгородского – из минометов калибра 82 миллиметров, автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

– из минометов калибра 82 миллиметров, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Майского – из минометов калибра 82 миллиметра;

– из минометов калибра 82 миллиметра; вблизи Луганского – из миномета калибра 120 миллиметров;

– из миномета калибра 120 миллиметров; неподалеку от Майорска – из миномета калибра 82 миллиметра.

С начала суток 13 сентября пророссийские боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе: неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия, вблизи Зайцевого – из миномета калибра 82 миллиметра.

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