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      Бойовики знову гатили з забороненої зброї на Донбасі: Україна зазнала втрати

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      Бойовики застосували на Донбасі заборонені мінськими угодами 120-міліметрові міномети
      Бойовики застосували на Донбасі заборонені мінськими угодами 120-міліметрові міномети / sprotyv.info (ілюстративне фото)

      Проросійські бойовик протягом 12 вересня 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час виконання бойового завдання загинув 1 військовослужбовець Нацгвардії України зі складу Об'єднаних сил.

      Російські окупаційні сили обстрілювали позиції українських військових сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри. Також окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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      Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?

      • Неподалік від Пищевика окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Водяного гатили з мінометів калібру 120 міліметрів та стрілецької зброї;
      • неподалік від Новогнатівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Верхньоторецького – зі стрілецької зброї;
      • неподалік від Авдіївки – з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Гнутового – зі стрілецької зброї;
      • неподалік від Лебединського – зі стрілецької зброї;
      • поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
      • в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Новгородського – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
      • неподалік від Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
      • неподалік від Травневого – з мінометів калібру 82 міліметри;
      • поблизу Луганського – з міномета калібру 120 міліметрів;
      • неподалік від Майорська – з міномета калібру 82 міліметри.

      Від початку доби 13 вересня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі: неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї та поблизу Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
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