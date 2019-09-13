Бойовики знову гатили з забороненої зброї на Донбасі: Україна зазнала втрати

Проросійські бойовик протягом 12 вересня 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час виконання бойового завдання загинув 1 військовослужбовець Нацгвардії України зі складу Об'єднаних сил.

Російські окупаційні сили обстрілювали позиції українських військових сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри. Також окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

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Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?

Неподалік від Пищевика окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Водяного гатили з мінометів калібру 120 міліметрів та стрілецької зброї;

гатили з мінометів калібру 120 міліметрів та стрілецької зброї; неподалік від Новогнатівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

– з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Верхньоторецького – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік від Авдіївки – з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; неподалік від Лебединського – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

– зі стрілецької зброї; в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

– з міномета калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з міномета калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік від Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

– з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік від Травневого – з мінометів калібру 82 міліметри;

– з мінометів калібру 82 міліметри; поблизу Луганського – з міномета калібру 120 міліметрів;

– з міномета калібру 120 міліметрів; неподалік від Майорська – з міномета калібру 82 міліметри.

Від початку доби 13 вересня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі: неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї та поблизу Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри.

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