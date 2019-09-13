Бойовики знову гатили з забороненої зброї на Донбасі: Україна зазнала втрати
Проросійські бойовик протягом 12 вересня 23 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Під час виконання бойового завдання загинув 1 військовослужбовець Нацгвардії України зі складу Об'єднаних сил.
Російські окупаційні сили обстрілювали позиції українських військових сил із заборонених мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри. Також окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Читайте також: Двоє молодих військових трагічно загинули на Донбасі: відомі імена героїв, фото
Де і з якої зброї проросійські бойовики вели обстріли на Донбасі?
- Неподалік від Пищевика окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного гатили з мінометів калібру 120 міліметрів та стрілецької зброї;
- неподалік від Новогнатівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Верхньоторецького – зі стрілецької зброї;
- неподалік від Авдіївки – з міномета калібру 120 міліметрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового – зі стрілецької зброї;
- неподалік від Лебединського – зі стрілецької зброї;
- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- в районі Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського – з міномета калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік від Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського – з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- неподалік від Травневого – з мінометів калібру 82 міліметри;
- поблизу Луганського – з міномета калібру 120 міліметрів;
- неподалік від Майорська – з міномета калібру 82 міліметри.
Від початку доби 13 вересня проросійські бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі: неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї та поблизу Зайцевого – з міномета калібру 82 міліметри.
Читайте також: Окупанти так званої "ЛНР" передали Україні 54 ув'язнених