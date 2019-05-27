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      Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе

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      Оккупанты 3 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
      Оккупанты 3 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе / Фото 24 канала

      Российские оккупационные войска 26 мая трижды обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. К счастью, ни один боец ВСУ не погиб и не был ранен.

      Пророссийские боевики в течение дня били по защитниках Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Гнутово, Красногоровка, Чермалык,

      Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен,
      – добавили в штабе.

      В то же время, с начала суток, 27 мая, боевики обстреливая украинские позиции 1 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы. Также они били со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Зайцевого. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ также нет.

      Украинские бойцы дали жесткий ответ на обстрелы противника. Также военные ВСУ надежно контролируют оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

      К слову, 25 мая оккупационные войска РФ 6 раз открывали огонь по украинским военным, 1 раз применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы. Ни один военный ВСУ не погиб и не получил ранений.

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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