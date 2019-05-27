Боевики уменьшили количество обстрелов на Донбассе

Российские оккупационные войска 26 мая трижды обстреляли позиции украинских защитников, но получили ответ. К счастью, ни один боец ВСУ не погиб и не был ранен.

Пророссийские боевики в течение дня били по защитниках Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Гнутово, Красногоровка, Чермалык,

Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен,

– добавили в штабе.

В то же время, с начала суток, 27 мая, боевики обстреливая украинские позиции 1 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы. Также они били со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Зайцевого. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ также нет.

Украинские бойцы дали жесткий ответ на обстрелы противника. Также военные ВСУ надежно контролируют оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

К слову, 25 мая оккупационные войска РФ 6 раз открывали огонь по украинским военным, 1 раз применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82-миллиметровые минометы. Ни один военный ВСУ не погиб и не получил ранений.