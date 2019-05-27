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      Бойовики зменшили кількість обстрілів на Донбасі

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      Окупанти 3 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
      Окупанти 3 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі / Фото 24 каналу

      Російські окупаційні війська 26 травня тричі обстріляли позиції українських захисників, але отримали відповідь. На щастя, жоден боєць ЗСУ не загинув та не був поранений.

      Проросійські бойовики протягом дня гатили по захисниках України з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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      Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Гнутового, Красногорівки, Чермалика, 

      Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 26 травня одного окупанта було поранено,
      – додали у штабі.

      Водночас, з початку доби, 27 травня, бойовики обстрілюючи українські позиції 1 раз застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети. Також вони гатили з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу Зайцевого. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ також немає.

      Українські бійці дали жорстку відповідь на обстріли противника. Також військові ЗСУ надійно контролюють окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

      До слова, 25 травня окупаційні війська РФ 6 разів відкривали вогонь по українських військових, 1 раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82-міліметрові міномети. Жоден військовий ЗСУ не загинув та не отримав поранень.

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      Теги: Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Зброя Війна на Донбасі Новини України
      Джерело: 24 канал
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