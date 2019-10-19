Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный
В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
К теме: Оккупанты обстреляли Золотое, где планируется разведение войск
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником наших позиций:
– неподалеку от Авдеевки в направлении Яковлевка – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
– вблизи Верхнеторецкого в направлении Михайловки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
– у Талаковки в направлении Пикузов – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС:
– трижды неподалеку от Золотого-4 по направлению Золотое-5 – из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
– у Зайцевого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
– в районе Крымского с направления Смелого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Заметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведение отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы. В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".
Важно! Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.
В случае, если разведение сил таки стартует, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками. После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.