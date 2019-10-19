21:08
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, сегодня
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, сегодня
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Боевики усилили обстрелы на Донбассе: ранен украинский военный

      44 Читати новину українською
      Боевики обстреляли позиции ООС
      Боевики обстреляли позиции ООС / mil.gov.ua

      В течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      К теме: Оккупанты обстреляли Золотое, где планируется разведение войск

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником наших позиций:

      – неподалеку от Авдеевки в направлении Яковлевка – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

      – вблизи Верхнеторецкого в направлении Михайловки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

      – у Талаковки в направлении Пикузов – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

      В то же время в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС:

      – трижды неподалеку от Золотого-4 по направлению Золотое-5 – из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

      – у Зайцевого – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

      – в районе Крымского с направления Смелого – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

       

      Заметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведение отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы. В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".

      Важно! Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

      В случае, если разведение сил таки стартует, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками. После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.


      План разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня
      2622
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      сегодня , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 4
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      сегодня , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 188
      10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      сегодня , 17:45 10 пунктов, в чем на самом деле виноват Гладковский, и в чем урок для Зеленского
      Юрій Бутусов 965
      Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      сегодня , 17:00 Чому Зеленський може знову розпустити Раду: головні ознаки перевиборів
      Антон Голобородько 280
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 1813
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук