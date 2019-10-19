Бойовики посилили обстріли на Донбасі: поранено українського військового

Протягом доби збройні формування РФ і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів ЗСУ із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

До теми: Окупанти обстріляли Золоте, де планується розведення військ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 3 обстріли противником наших позицій:

– неподалік Авдіївки у напрямку Яковлівки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;

– поблизу Верхньоторецького у напрямку Михайлівки – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

– біля Талаківки у напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики здійснили 5 обстрілів позицій ООС:

– тричі неподалік Золотого-4 з напряму Золоте-5 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

– біля Зайцевого – з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

– в районі Кримського з напряму Сміливого - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли. У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".

Важливо! Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню упродовж 7 діб.

У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами. Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.



План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу