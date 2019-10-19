Окупанти обстріляли Золоте, де планується розведення військ

Проросійські бойовики уже з перших годин нової доби обстріляли ділянки у районі Золотого, де заплановане розведення сил. Позиції у районі Золотого-4 були обстріляні також 18 та 17 жовтня.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що від початку доби і станом на 12.00 зафіксовано 4 ворожі обстріли. Усі провокації фіксувалися на луганському напрямку.

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Окупанти обстріляли Золоте-4 та Золоте-5 тричі. Жоден український війський не постраждав.

Окрім того, російсько-окупаційні війська порушили режим перемир’я в районі Зайцевого, де здійснили обстріл з гранатометів та стрілецької зброї. Проросійські бойовики отримали відповідь з чергових вогневих засобів.

Зауважимо, що у всіх іних випадках українські військові зброю не застосовували. Від 5 ранку окупанти вогонь не відкривали.

Зауважимо, що у Мінську домовились про початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині. Розведення військ мало стартувати ще 7 жовтня, але проросійські бойовики його зірвали. Наразі розведення відклали, бо окупанти продовжують обстріли. У РФ кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".

Важливо! Мінськими домовленостями визначено, що розведення сил і засобів може бути здійснено лише після дотримання режиму припинення вогню упродовж 7 діб.

У разі, якщо розведення сил таки стартує, українські військові відійдуть на відстань, яка дозволить одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей російськими окупаційними військами. Після завершення процесу розведення військ демілітаризовану зону контролюватиме українська поліція.



План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу