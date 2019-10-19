Оккупанты обстреляли Золотое, где планируется разведение войск

Пророссийские боевики уже с первых часов суток обстреляли участки в районе Золотого, где запланировано разведение сил. Позиции в районе Золотого-4 были обстреляны также 18 и 17 октября.

Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что с начала суток и по состоянию на 12.00 зафиксировано 4 враждебные обстрела. Все провокации фиксировались на луганском направлении.

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Оккупанты обстреляли Золотое-4 и Золотое-5 трижды. Ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе Зайцевого, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. Пророссийские боевики получили ответ из автоматических огневых средств.

Заметим, что во всех иних случаях украинские военные оружие не применяли. От 5 утра оккупанты огонь не открывали.

Заметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведения отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы. В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".

Важно! Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

В случае, если разведение сил таки стартует, украинские военные уйдут на расстояние, позволяющие сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками. После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.



План разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала