16:28
19 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, 18 октября
      Вести.UA: Молоток Зеленский. "Юзик" подрабатывает кассиром
      Вєсті.UA
      21:22, 18 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Оккупанты обстреляли Золотое, где планируется разведение войск

      34 Читати новину українською
      Оккупанты обстреляли Золотое
      Оккупанты обстреляли Золотое / narodna-pravda.ua

      Пророссийские боевики уже с первых часов суток обстреляли участки в районе Золотого, где запланировано разведение сил. Позиции в районе Золотого-4 были обстреляны также 18 и 17 октября.

      Спикер Минобороны Александр Мотузяник сообщил, что с начала суток и по состоянию на 12.00 зафиксировано 4 враждебные обстрела. Все провокации фиксировались на луганском направлении.

      Накануне: Оккупанты беспощадно били по украинским позициям: 21 обстрел за сутки

      Оккупанты обстреляли Золотое-4 и Золотое-5 трижды. Ни один украинский военный не пострадал.

      Кроме того, российско-оккупационные войска нарушили режим перемирия в районе Зайцевого, где совершили обстрел из гранатометов и стрелкового оружия. Пророссийские боевики получили ответ из автоматических огневых средств.

      Заметим, что во всех иних случаях украинские военные оружие не применяли. От 5 утра оккупанты огонь не открывали.

      Заметим, что в Минске договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое Луганской области. Разведение войск должно было стартовать еще 7 октября, но пророссийские боевики его сорвали. Сейчас разведения отложили, потому что оккупанты продолжают обстрелы. В РФ говорят, что повлиять на это "никак не могут".

      Важно! Минскими договоренностями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима прекращения огня в течение 7 суток.

      В случае, если разведение сил таки стартует, украинские военные уйдут на расстояние, позволяющие сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками. После завершения процесса разведения войск демилитаризованную зону будет контролировать украинская полиция.

      карта розведення військ
      План разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Тыква: польза и вред главного продукта осени
      сегодня
      53653
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости России Разведение войск Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Оружие Новости Луганска Украина – Россия Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      сегодня , 16:01 Письмо из Луганска: дело не только в войне…
      Ольга Черненко 254
      Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      сегодня , 15:40 Кремль хочет признать украинцев носителями русского языка: что это значит и каковы последствия
      Інна Жолобович 2026
      О первых боях, границе с Россией и конфликтах с таможенниками: интервью с Дайнеко
      сегодня , 15:03 О первых боях, границе с Россией и конфликтах с таможенниками: интервью с Дайнеко
      Антон Голобородько 155
      Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      сегодня , 15:00 Мітинги, націоналісти, Аваков та Коломойський: чому медовий місяць Зеленського вже закінчився
      Сергій Лещенко 91
      Украина победила Коломойского в суде Лондона
      сегодня , 13:00 Украина победила Коломойского в суде Лондона
      Сергій Фурса 251
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук