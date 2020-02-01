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      Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе: где было горячее всего

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      Как прошли сутки на Донбассе / "Фокус"

      В течение суток 31 января пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты традиционно обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями вооружения – на этот раз из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Как сообщает пресс-центтр Операции Объединенных сил, горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" / Здесь оккупанты совершили пять обстрелов:

      • вблизи Широкино – из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 13 мин, также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие;
      • неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем;
      • рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
      • в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

      Обратите внимание! Какие запрещенные противопехотные мины Россия использует на Донбассе: Украина в ОБСЕ привела доказательства

      Кроме того, еще три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • дважды рядом с Луганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • недалеко от Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета боевики совершили 7 выстрелов.

      К счастью, в результате боевых действий военнослужащие Объединенных сил потерь не понесли. С начала суток 1 февраля российские оккупационные войска огневую активность не проявляли. С украинской стороны также нет потерь.

      В течение суток 30 января боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение. Потерь с украинской стороны не было.

      карта ОРДЛО окупований Донбас мапа лінія фронту
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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