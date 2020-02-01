Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе: где было горячее всего

В течение суток 31 января пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты традиционно обстреливали украинские позиции из запрещенного минскими договоренностями вооружения – на этот раз из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как сообщает пресс-центтр Операции Объединенных сил, горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" / Здесь оккупанты совершили пять обстрелов:

вблизи Широкино – из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 13 мин, также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие;

– из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 13 мин, также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие; неподалеку Старогнатовки – из гранатометов различных систем;

– из гранатометов различных систем; рядом с Авдеевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

– из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; в районе Васильевки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

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Кроме того, еще три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

дважды рядом с Луганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Луганским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; недалеко от Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета боевики совершили 7 выстрелов.

К счастью, в результате боевых действий военнослужащие Объединенных сил потерь не понесли. С начала суток 1 февраля российские оккупационные войска огневую активность не проявляли. С украинской стороны также нет потерь.

В течение суток 30 января боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранение. Потерь с украинской стороны не было.



Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала