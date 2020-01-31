Война на Донбассе: боевики своими обстрелами ранили украинского военного
На Донбассе 30 января пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этих обстрелов 1 украинский боец Операции Объединенных сил получил ранение, потерь нет.
Во время обстрелов украинских позиций оккупанты применяли запрещенную минскими соглашениями ствольную артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, сообщили в штабе ООС.
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Где боевики вели обстрелы на Донбассе:
- вблизи Березового российские оккупационные силы вели огонь из гранатометов различных систем;
- рядом с Талаковкой – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- недалеко от Орехового – из миномета калибра 120 миллиметров;
- рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра;
- вблизи Хутора Свободного – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
С начала суток 31 января пророссийские боевики дважды обстреляли позиции защитников Украины:
- Рядом с Луганским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
- Неподалеку от Широкино – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
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Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала