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      Война на Донбассе: боевики своими обстрелами ранили украинского военного

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      Война на Донбассе: украинский военный получил ранение / hromadske.ua

      На Донбассе 30 января пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие этих обстрелов 1 украинский боец Операции Объединенных сил получил ранение, потерь нет.

      Во время обстрелов украинских позиций оккупанты применяли запрещенную минскими соглашениями ствольную артиллерию калибра 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, сообщили в штабе ООС.

      Читайте также: Какие запрещенные противопехотные мины Россия использует на Донбассе: Украина в ОБСЕ привела доказательства

      Где боевики вели обстрелы на Донбассе:

      • вблизи Березового российские оккупационные силы вели огонь из гранатометов различных систем;
      • рядом с Талаковкой – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
      • недалеко от Орехового – из миномета калибра 120 миллиметров;
      • рядом с Новотошковским – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра;
      • вблизи Хутора Свободного – со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

      С начала суток 31 января пророссийские боевики дважды обстреляли позиции защитников Украины:

      1. Рядом с Луганским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
      2. Неподалеку от Широкино – из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

      Важно: Признали агрессора: ПАСЕ официально назвала Россию стороной минских договоренностей

      карта ОРДЛО окупований Донбас мапа лінія фронту
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оккупированные территории
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