Війна на Донбасі: бойовики своїми обстрілами поранили українського військового
На Донбасі 30 січня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цих обстрілів 1 український боєць Операції Об’єднаних сил зазнав поранення, втрат немає.
Під час обстрілів українських позицій окупанти застосовували заборонені мінськими угодами ствольну артилерію калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, повідомили у штабі ООС.
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Де бойовики вели обстріли на Донбасі:
- поблизу Березового російські окупаційні сили вели вогонь з гранатометів різних систем;
- поруч із Талаківкою – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік від Оріхового – з міномета калібру 120 міліметрів;
- поряд з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
- поблизу Хутора Вільного – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.
Від початку доби 31 січня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції захисників України:
- поруч з Луганським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
- неподалік від Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.
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Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу