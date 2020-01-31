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      Війна на Донбасі: бойовики своїми обстрілами поранили українського військового

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      Війна на Донбасі: український військовий зазнав поранення / hromadske.ua

      На Донбасі 30 січня проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок цих обстрілів 1 український боєць Операції Об’єднаних сил зазнав поранення, втрат немає.

      Під час обстрілів українських позицій окупанти застосовували заборонені мінськими угодами ствольну артилерію калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, повідомили у штабі ООС.

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      Де бойовики вели обстріли на Донбасі:

      • поблизу Березового російські окупаційні сили вели вогонь з гранатометів різних систем;
      • поруч із Талаківкою – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
      • неподалік від Оріхового – з міномета калібру 120 міліметрів;
      • поряд з Новотошківським – з артилерійських систем калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
      • поблизу Хутора Вільного – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

      Від початку доби 31 січня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції захисників України:

      1. поруч з Луганським – з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
      2. неподалік від Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї.

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      карта ОРДЛО окупований Донбас мапа лінія фронту
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Новини України
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