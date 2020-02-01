Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі: де було найгарячіше

Упродовж доби 31 січня проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти традиційно обстрілювали українські позиції із забороненого мінськими домовленостями озброєння – цього разу з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Як повідомляє пресценттр Операції Об’єднаних сил, найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"/ Тут окупанти здійснили п’ять обстрілів:

поблизу Широкиного – з мінометів калібру 82 міліметри окупанти випустили 13 мін, також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю;

– з мінометів калібру 82 міліметри окупанти випустили 13 мін, також застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю; неподалік Старогнатівки – з гранатометів різних систем;

– з гранатометів різних систем; поруч з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

– з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї; у районі Василівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

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Крім того, ще три обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

двічі поряд із Луганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету бойовики здійснили 7 пострілів.

На щастя, внаслідок бойових дій військовослужбовці Об'єднаних сил втрат не зазнали. Від початку доби 1 лютого російські окупаційні війська вогневу активні не проявляли. З українського боку також немає втрат.

Упродовж доби 30 січня бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий зазнав поранення. Втрат з українського боку не було.



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу