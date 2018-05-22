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Боевики на Донбассе сообщили о значительных потерях Украины

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Боевики утверждают, что им удалось ликвидировать около 10 украинских воинов
Боевики утверждают, что им удалось ликвидировать около 10 украинских воинов / Соцсети

Боевики оккупированной части Донецкой области утверждают, что они получили тотальную победу в бою на западе Горловки. Кроме того, по их словам, было ликвидировано не менее 10 украинских военных, а также уничтожены одна БМП и один танк Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы со ссылкой на одного из главарей боевиков оккупированной Донетчины Эдуарда Басурина.

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"Отметим активизацию боевых действий в районе населенного пункта Южное на окраине Горловки. Там враг попытался силами до двух взводов при поддержке минометов, танков и артиллерии атаковать наши позиции, но претерпел существенные потери", – отметил он.

Как уточнил оккупант, "Киев потерял по меньшей мере десять военнослужащих убитыми, один танк и одну БМП".

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловку прибыла штурмовая бригада наемников группировки "Сомали", которая состоит в основном из российских кадровых военных.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Горловка Новости Донецка Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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