Бойовики на Донбасі сповістили про значні втрати України

Бойовики окупованої частини Донецької області стверджують, що вони здобули тольну перемогу у бою на заході Горлівки. Крім того, за їхніми словами, було ліквідовано щонайменше 10 українських військових, а також знищено одну БМП і один танк Збройних Сил України.

Про це повідомляють сепаратистські ресурси з посиланням на одного із ватажків бойовиків окупованої Донеччини Едуарда Басуріна.

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"Відзначимо активізацію бойових дій в районі населеного пункту Південне на околиці Горлівки. Там ворог спробував силами до двох взводів за підтримки мінометів, танків і артилерії атакувати наші позиції, але зазнав суттєвих втрат", – зауважив він.

Як уточнив окупант, "Київ втратив щонайменше десять військовослужбовців убитими, один танк і одну БМП".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Горлівки прибула штурмова бригада найманців угруповання "Сомалі", яка складається здебільшого з російських кадрових військових.