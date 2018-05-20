Волонтери показали фото героїв, що віддали життя за Україну на Донбасі

Упродовж тижня, з суботи, 12-го, по суботу, 19 травня, Україна на Донбасі втратила щонайменше 4 особи, серед яких були як військові, так і один медик.

Волонтерський фонд допомоги армії "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook опублікував імена та фото усіх загиблих захисників.

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Зокрема, це:

Олег Бокоч, 23 роки, військовий медик 95-ї бригади;

Іван Кураш, 33 роки, старший солдат 14-ї бригади;

Сергій Гундер, 41 рік, військовослужбовець 93-ї бригади;

Дмитро Рудь, 20 років, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти.

Всі вони різного віку та з різних підрозділів, проте, всіх цих мужніх воїнів об’єднували любов до Батьківщини, віра та прагнення звільнити нашу землю від російських окупантів. Це не був обстріл однієї ділянки. Те, що всі загиблі служили в різних бригадах, вкотре доводить: війна триває, вона кипить по всій лінії фронту,

– підкреслюється у дописі.

Також волонтери висловили щирі співчуття близьким і рідним загиблих героїв.

"Не забудемо, не пробачимо!" – додають активісти.

Нагадаємо, 19 травня на Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий – наразі його стан оцінюється як важкий.