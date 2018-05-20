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Волонтери показали фото героїв, що віддали життя за Україну на Донбасі

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Упродовж тижня на Донбасі загинули щонайменше 4 українських воїни
Упродовж тижня на Донбасі загинули щонайменше 4 українських воїни / Соцмережі

Упродовж тижня, з суботи, 12-го, по суботу, 19 травня, Україна на Донбасі втратила щонайменше 4 особи, серед яких були як військові, так і один медик.

Волонтерський фонд допомоги армії "Повернись живим" на своїй сторінці у Facebook опублікував імена та фото усіх загиблих захисників.

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Зокрема, це:

Олег Бокоч, 23 роки, військовий медик 95-ї бригади;

Бокоч, Донбас, втрати, загибель, волонтери

Іван Кураш, 33 роки, старший солдат 14-ї бригади;

Кураш, Донбас, втрати, загибель, волонтери

Сергій Гундер, 41 рік, військовослужбовець 93-ї бригади;

Гундер, Донбас, втрати, загибель, волонтери

Дмитро Рудь, 20 років, військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти.

Рудь, Донбас, втрати, загибель, волонтери

Всі вони різного віку та з різних підрозділів, проте, всіх цих мужніх воїнів об’єднували любов до Батьківщини, віра та прагнення звільнити нашу землю від російських окупантів. Це не був обстріл однієї ділянки. Те, що всі загиблі служили в різних бригадах, вкотре доводить: війна триває, вона кипить по всій лінії фронту,
– підкреслюється у дописі.

Також волонтери висловили щирі співчуття близьким і рідним загиблих героїв.

"Не забудемо, не пробачимо!" – додають активісти.

Нагадаємо, 19 травня на Донбасі на невідомому пристрої підірвався український військовий – наразі його стан оцінюється як важкий.

Теги: Збройні Сили України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України Жертви
Джерело: 24 Канал
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