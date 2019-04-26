Боевики вели огонь из запрещенного оружия на Донбассе и получили ранения

Пророссийские боевики 25 апреля 9 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. К счастью, Украина не понесла потерь, зато ранения получили 2 боевика российских оккупационных сил.

Для обстрелов враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 миллиметра. Кроме того, оккупанты вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил, отметили в штабе ООС.

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Где пророссийские боевики вели свои обстрелы на Донбассе?

Возле Песков российские оккупационные силы били по позициям украинских военных из минометов калибра 120 миллиметров, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов;

Возле Павлополя били из вооружения боевых машин пехоты;

В районе Гнутового в Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Вблизи Лебединского и Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе Крымского – с минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных систем.

От начала пятницы, 26 апреля, боевики не открывали огонь по защитникам Украины. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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