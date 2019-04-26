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      Боевики вели огонь из запрещенного оружия на Донбассе и получили ранения

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      Боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов на Донбассе
      Боевики вели огонь из 120-миллиметровых минометов на Донбассе / Иллюстративное фото

      Пророссийские боевики 25 апреля 9 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. К счастью, Украина не понесла потерь, зато ранения получили 2 боевика российских оккупационных сил.

      Для обстрелов враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 миллиметра. Кроме того, оккупанты вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил, отметили в штабе ООС.

       Смотрите также: История о доблестном офицере ВСУ, который одним из первых пошел на войну

      Где пророссийские боевики вели свои обстрелы на Донбассе?

      Возле Песков российские оккупационные силы били по позициям украинских военных из минометов калибра 120 миллиметров, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов;

      Возле Павлополя били из вооружения боевых машин пехоты;

      В районе Гнутового в Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      Вблизи Лебединского и Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      В районе Крымского – с минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов различных систем.

      От начала пятницы, 26 апреля, боевики не открывали огонь по защитникам Украины. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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