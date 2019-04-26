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      Бойовики вели вогонь із забороненої зброї на Донбасі та зазнали поранень

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      Бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів на Донбасі
      Бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів на Донбасі / Ілюстративне фото

      Проросійські бойовики 25 квітня 9 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. На щастя, Україна не зазнала втрат, натомість поранень зазнали 2 бойовиків російських окупаційних сил.

      Для обстрілів ворог застосовував заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 і 82 міліметри. Окрім того, окупанти вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил, наголосили у штабі ООС.

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      Де проросійські бойовики вели свої обстріли на Донбасі?

      Біля Пісків російські окупаційні сили гатили по позиціях українських військових з мінометів калібру 120 міліметрів, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів;

      Біля Павлополя били з озброєння бойових машин піхоти;

      У районі Гнутового в Пищевика – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      Поблизу Лебединського і Талаківки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

      У районі Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів різних систем.

      Від початку п’ятниці, 26 квітня, бойовики не відкривали вогонь по захисниках України. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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