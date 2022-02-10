Боевиков используют как пушечное мясо, – Казанский не исключает эскалацию на Донбассе

На Донбассе возможно обострение. Россия, скорее всего, использует для эскалации боевиков. Кремль просто бросит их на смерть как пушечное мясо.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он подчеркнул, что Россия на Донбассе воюет чужими руками.

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"Если мы говорим о Донбассе, то эскалация возможна. Россия всегда может сослаться на то, что якобы не контролирует эти формирования. Мол, это не российские военные", – сказал Казанский.

По его словам, Россия под предлогом "нас там нет" может послать боевиков в бой.

Как всегда, используют каких-то наемников – пушечное мясо, которое им не жалко,

– отметил Казанский.

"Будет массовое убийство российских наемников"

Казанский подчеркнул, что в 2014 году агрессия России была очень болезненной для Украины. Однако сейчас, в случае вероятного наступления, россияне просто упрутся в хорошо обустроенные украинские позиции.

Любая атака обернется для них уже совсем не теми потерями, которые были раньше. Это уже будет массовое убийство российских наемников. Я бы на месте этих людей подумал, как к ним относятся, зачем они нужны и как их используют. Денис Казанский Член украинской делегации в ТКГ

Денис Казанский в эфире 24 канала: смотрите видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.