"Уезжай в свой Бахмут": в Буковеле боевого медика обругал один из отдыхающих

Несмотря на то, что наши защитники ценой собственных жизней сохраняют суверенитет Украины, существуют люди, которые пренебрежительно относятся к Вооруженным Силам. В частности, в Буковеле "отдыхающий" совершил несколько словесных выпадов в сторону приехавшего на реабилитацию боевого медика.

В воскресенье, 2 апреля, на ток-ток странице украинского боевого медика с ником "bubonfilmbf" появилось видео, на котором видно, что неизвестный мужчина, очевидно, очень недоволен тем, что защитник приехал в Ивано-Франковскую область на реабилитацию.

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"Я слышал, что ВСУ – это скот"

Собственно, на ролике можно увидеть, что буковельский отдыхающий подходит к защитнику, но когда тот включает камеру, резко возвращается. После нескольких минут раздумий и смущения он все же осмеливается сказать, что в Буковель якобы приехали провокаторы, которые, по его мнению, лучше бы ехали "назад, в Бахмут".

Мужчина в Буковеле обругал украинского медика: смотрите видео с тик-тока "bubonfilmbf"

Спустя время боевой медик выложил еще одно видео, в котором объяснил, что же произошло. По его словам, неизвестный начал продвигать ему такие нарративы как "какая разница".

Я прохожу реабилитацию психологическую, посттравматическую на Буковеле, потому что у нашего государства есть возможность, чтобы военнослужащим оказывать такую услугу… Но вчера я слышал, что ВСУ – это скот. Сегодня ВСУ называли не очень добрыми словами,

– констатировал защитник.

Вместе с тем он призвал распространить это видео, чтобы как можно больше людей узнали, что есть определенные лица в нашем государстве, которые презирают то, что делают украинские герои на передовой.

Украинский защитник рассказывает о мужчине, который отправлял его в Бахмут в Буковеле: смотрите видео

Московские попы напали на воина ВСУ

Вспомним к этой теме также, что в воскресенье, 2 апреля, Украину всколыхнула новость о том, что священнослужители Московского патриархата в одном из храмов Хмельницкого с кулаками напали на защитника Артура Ананьева, заявив, что тот спровоцировал конфликт.

Вскоре на ситуацию отреагировали в православной церкви Украины. Там встали на защиту военного и отметили, что нужно с уважением относиться к людям, защищающим наше государство от врага.