Боевой дух несокрушимый, - заместитель главнокомандующего ВСУ о наших защитниках

Украинские защитники продолжают давать отпор российскому захватчику. Заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк заявил, что боевых дух наших военных несокрушимый.

Евгений Мойсюк подчеркнул, что боевой дух наших защитников остается несгибаемым и там, где есть наступательные успехи и там, где продвигаться тяжело. Заместитель главнокомандующего ВСУ подчеркнул, что отступать никто не планирует.

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Заместитель главнокомандующего ВСУ заявил, что на тех участках фронта, где у наших военных есть успехи, у украинских защитников серьезные наступательные порывы.

Там, где ситуация более сложная, растет закаленность и стойкость наших бойцов.

Настроение нормальное, боевой дух несокрушимый, посягательств на то, чтобы где-то отступить – нет,

– заявил Мойсюк.

Заместитель главнокомандующего обратился ко всем составляющим украинской обороны и гражданам и призвал ни в коем случае не отступать.

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