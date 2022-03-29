Євген Мойсюк наголосив, що бойовий дух наших захисників залишається незламним і там, де є наступальні успіхи і там, де просуватися важко. Заступник головнокомандувача ЗСУ підкреслив, що відсупати ніхто не планує.

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Заступник головнокомандувача ЗСУ заявив, що на тих ділянках фронту, де в наших військових є успіхи, українські захисники мають серйозні наступальні пориви.

Там, де ситуація складніша, зростає загартованість та стійкість наших бійців.

Найстрій нормальний, бойовий дух незламний, зазіхань на те, щоб десь відступити – немає,

– заявив Мойсюк.

Заступник головнокомандувача звернувся до всіх складових української оборони та до громадян та закликав у жодному разі не відступати.

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